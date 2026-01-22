Праздник народных зимних традиций прошел в Дмитрове

Центральный дом культуры «Созвездие» устроил фольклорное путешествие по зимним праздникам — от Рождества до Крещения. Гости погрузились в мир обрядов, песен и старинных игр.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Культурная среда». Атмосферу зимних святок воссоздали творческие коллективы «Во горенке» и «Соловушки», вовлекая зрителей в интерактивную программу.

Программа праздника была насыщенной. В познавательной части колядовщики рассказали о смысле обрядов, символах колядок, святочных гаданиях и традициях Крещения. Затем артисты исполнили аутентичные народные песни — от популярных до редких. Завершилось все интерактивным блоком, где зрители сами стали участниками традиционных забав под аккомпанемент частушек и танцев.

Фойе Дома культуры на время превратилось в площадку всеобщего веселья. По словам одной из зрительниц, атмосфера была волшебной, а игры и песни заряжали радостью, заставляя даже взрослых плясать, как детей. Она добавила, что так и нужно сохранять корни — через веселье и общение.

Заместитель главы округа Ирина Костышина назвала такие события важным шагом в сохранении национальной идентичности. Она подчеркнула, что сохранение культурного наследия является инвестицией в человеческий капитал и служит фундаментом для воспитания и сплоченности жителей.

Таким образом, мероприятие показало, как древние традиции могут стать живой и востребованной частью современной жизни, способствуя приобщению молодежи к народной культуре.