Праздник народных традиций «Три Спаса» в Мелихове собрал более 500 гостей

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел праздник народных традиций «Три Спаса». Участниками гуляний стали более 500 жителей и гостей Подмосковья, сообщили в Минкульте МО.

На мероприятии освятили яблоки, после обряда ими могли угоститься все желающие.

Кроме того, состоялась музыкальная программа. Участие в ней принял оркестр народных инструментов «Мелодии России» и театр песни «Столица». Вместе с актерами гости научились водить хороводы. Перед зрителями выступил Мелиховский театр «Чеховская студия», который представил постановки по рассказам А. П. Чехова.

В ведомстве отметили, что в этот день на площадке провели восемь мастер-классов: по изготовлению свечей из вощины, росписи деревянных поделок, плетению обережной куклы и другим промыслам.

Также был организован традиционный турнир по яблочным шашкам и ярмарка.