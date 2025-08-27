Праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове» прошел в Чехове

Фестиваль, объединивший три православных праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас, провели в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Для гостей организовали народные гуляния.

Мероприятие посвятили также окончанию лета. Участниками стали жители не только Чехова, но и других городов Подмосковья.

В программе были игры, танцы, хороводы. Все желающие могли принять участие в ремесленных мастер-классах: создать свечу или обережную куклу, расписать деревянное изделие, а также узнать секреты работы на ткацком станке.

Также прошли турнир по яблочным шашкам, интерактивные программы и экскурсии по экспозициям и выставкам. Работали ярмарка народных промыслов и фотозона.