Праздник народных традиций «Русский двор» прошел в Богородском округе

Жители и гости Богородского округа побывали на масштабном праздновании «Русский двор». Они узнали о старинных традициях и насладились выступлениями артистов.

Событие состоялось на площади перед Свято-Троицким храмом в городе Электроугли. Его организатором выступила общественная организация «Русская община».

Торжество открыл настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Илья Максимов. Он обратился к собравшимся с приветственным словом и благословил всех.

После этого гостей ждали концерт и развлекательная программа для детей, подготовленные Центром культуры и искусств совместно с филиалом культурно-досугового центра «Квант».

Хор русской песни «Сударушки», вокальный ансамбль «Хозяюшка хороша», хореографический коллектив «Карусель», студия танца «Созвездие», ростовые куклы Ваня и Маня, ведущие игровой программы, — все в этот день радовали зрителей своими выступлениями.

Также перед гостями выступила заведующая краеведческой экспозицией Елена Тюменева, которая рассказала о русском быте. В завершение праздника детей и гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Ребятам вручили сувениры и сладкие подарки. А представители «Русской общины» подготовили традиционные русские угощения: блины, пироги, сушки, баранки, конфеты и горячий ароматный чай.