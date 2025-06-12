Праздник народных традиций ко Дню России прошел в Химках

Праздник прошел в Московском государственном институте культуры в Химках. Организаторы подготовили музыкально-театральную программу «Былина о земле русской» — яркий праздник русской души, культуры и традиций.

«Проведение подобных мероприятий для подрастающего поколения в сегодняшней ситуации имеет очень большое значение. Важно, чтобы дети знали, с чего начиналась наша родина, какие были традиции, песни, былины и сказки», — отметил и. о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров.

В организации праздника приняли участие студенты, преподаватели и представители творческих коллективов. Они хотели передать младшему поколению богатство русских народных традиций, обрядов, песен и танцев. Гости смогли погрузиться в культурное наследие Руси.

Жители увидели народные танцы и песни, а также акробатические номера. Яркие и аутентичные костюмы на артистах создали веселую атмосферу праздника. Они поучаствовали в хороводах, игра и мастер-классах. Ярким финалом стало выступление популярной фолк-группы «Партизан FM», участники которой являются выпускниками МГИКа.

Отметим, Московский Государственный институт культуры регулярно становится площадкой для проведения творческих фестивалей и конкурсов. В 2025 году МГИК исполнится 96 лет. Здесь обучаются более пяти тысяч студентов. В преподавательский состав входят более 200 докторов и кандидатов наук.