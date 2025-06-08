Праздник народных традиций ко Дню России пройдет в Химках

В Московском государственном институте культуры в Химках ко Дню России подготовили музыкально-театральную программу «Былина о земле русской». Зрители послушают народные песни, увидят танцы и акробатические номера, посетят ярмарку мастеров и многое другое.

Студенты и педагоги Московского государственного института культуры покажут гостям праздника творческие номера. Зрители увидят фольклорное шоу, музыкальные и танцевальные выступления. Они также поучаствуют в русских народных играх и забавах, хороводах и творческих мастер-классах по изготовлению народной игрушки и открыток. Все жалеюще смогут сфотографироваться на память в тематической фотозоне и попробовать традиционные угощения.

Собравшиеся также услышат живое исполнение песен под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов имени Николая Будашкина.

Мероприятие пройдет 9 июня в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом № 7. Вход свободный, возрастное ограничение 0+

Отметим, в Московском государственном институте культуры регулярно проводят творческие фестивали и конкурсы. Там обучаются свыше пяти тысяч студентов, преподают различные дисциплины ребятам более 200 докторов и кандидатов наук.