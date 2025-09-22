Праздник «Мотокарусель» прошел в парке в Павловском Посаде

Участники мотоклуба «Ночные волки» устроили яркое мероприятие для жителей и гостей Павловского Посада. Посетителей парка «Меленки» ожидала интересная программа под названием «Мотокарусель».

Все желающие могли прокатиться на мотоцикле вместе с опытными байкерами и устроить фотосессию с «железными конями». Юных участников праздника ожидали игры и викторины, конкурс рисунков на асфальте и аквагрим. Гостей угощали ароматным чаем из самовара с различными сладостями.

«Мотовыходные становятся доброй традицией в нашем парке. Ранее, 24 августа, мы уже проводили подобное мероприятие, где получили большое количество благодарных отзывов», — рассказала директор парка «Меленки» Ольга Петренко.

Напомним, мотоклуб «Ночные волки» является постоянным участником мотопробегов, посвященных Дню Победы и многим другим государственным праздникам, проходящим в Павлово-Посадском городском округе.