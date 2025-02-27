Праздник Масленицы отметят концертом и конкурсами в Звенигороде

Масленичные гулянья в Звенигороде пройдут сразу на нескольких площадках. В городском парке в это воскресенье откроют праздничные аттракционы. Все жители и гости Одинцовского городского округа смогут посетить праздник.

Все желающие смогут посостязаться в конкурсах «Рубка капусты», «Метание валенок» и «Богатырские бои». Гостям предлагают посетить «Ложечный тир». В парке также пройдут эстафеты и концерт. Любители животных смогут покататься на пони. До самого вечера посетителей будут угощать блинами и чаем с имбирем, фруктами и травами.

Также праздник Масленицы пройдет в историческом центре Звенигорода – на Купчем дворе. Для гостей проведут «Конкурс женихов и невест». Одна из ведущих мероприятия – Светлана Евтушенко рассказала, что в старину на этой неделе сватались.

«Любили навещать родственников и печь блины. Женихи присматривали невест. После Великого поста играли свадьбы. Может, и у нас в праздник Масленицы кто-то встретит свою судьбу», – рассказала Светлана Евтушенко.

Отметят праздник по всему Одинцовскому округу.