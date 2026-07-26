Праздник малой родины прошел в поселке дома отдыха «Авангард» в Серпухове

В поселке дома отдыха «Авангард» в Серпухове 25 июля прошел праздник малой родины «Здесь я живу…», объединивший жителей поселка, деревень Воздвиженка, Каменка и Лукино. Для гостей работали тематические площадки с мастер-классами, аквагримом, книжным островком, фотозоной, выставкой детских рисунков, конкурсами, играми, спортивными активностями и угощениями.

Для юных участников подготовили насыщенную анимационную программу. В рамках праздника депутат Совета депутатов Серпухова Олег Андрух вручил награды Николаю Никифорову, который долгие годы был старостой деревни Каменка и внес значительный вклад в развитие территории.

Благодарностями Совета депутатов и Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей отметили активные многодетные семьи, представителей волонтерского цеха и активных детей. Завершился праздник концертной программой с участием творческих коллективов и жителей, а также подведением итогов конкурсов.

Праздник «Здесь я живу…» уже стал доброй традицией, которая ежегодно собирает семьи, соседей и друзей, напоминая о том, что любовь к малой родине начинается с уважения к ее истории, людям и общему дому.