Праздник «Ледяное искусство» пройдет в парке «Раздолье» 18 января

Яркое событие под названием «Ледовое искусство» порадует посетителей парка уже в эту субботу. Гостей ждут тематические развлечения, спортивные состязания, красочная анимация и праздничная атмосфера. Мероприятие рассчитано на аудиторию старше 6 лет.

Для маленьких гостей парка «Раздолье» подготовили особую программу — посещение избушки Бабы Яги. Ребята смогут своими руками создать уникальные поделки, а также поучаствовать в играх. Родителям здесь предложат присоединиться к спортивным занятиям «Здоровая спина» и «Интервальная тренировка», которые предназначены для аудитории старше 18 лет.

Помимо «Раздолья», парк Малевича также подготовил насыщенную программу со спортивными и развлекательными мероприятиями. Все желающие смогут принять участие в занятиях по лыжной подготовке, которые проводят для людей с разным уровнем физической подготовки. Кроме того, организаторы приглашают на скандинавскую ходьбу и другие активности. По воскресеньям на катке в парка Малевича для юных посетителей организуют анимационную программу с играми и интеллектуальным квизом.

Не остаются без внимания и другие парки — парк Героев 1812 года и городской парк Звенигорода. По вторникам и пятницам здесь проходят тренировки по скандинавской ходьбе. По субботам гостей ждет увлекательная развлекательная программа, которая подойдет для всей семьи.

Подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайте Дирекции парков.