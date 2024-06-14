Праздник Курбан-Байрам отметят в Химках 16 июня

Мусульмане отметят Курбан-байрам в Химках. Праздник приурочен к окончанию хаджа. Коллективную молитву проведут в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» 16 июня в 7:00 утра.

Празднование Курбан-байрама приходится через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день месяца Зуль-хиджа в мусульманской традиции. Коллективную молитву завершит проповедь имама-хатыба. Также в этот день принято приносить жертву в качестве милостыни и дара близким.

Следить за общественным порядком на празднике будут сотрудники Главного управления МВД России по Московской области. Также на месте будут дежурить отряды медиков, пожарных и спасателей.

Праздник имеет особое значение для города как символ укрепления межконфессиональных отношений.

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