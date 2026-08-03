Праздник «Культурный код Подмосковья» прошел в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина состоялось праздничное мероприятие под названием «Культурный код Подмосковья», посвященное символу русской души — матрешке. Насыщенная программа праздника погружала в историю и традиции народного творчества.

Началось мероприятие с акции «Раскрась культурный код», где на правой балюстраде парка дети и взрослые раскрашивали матрешки, привезенные из музея-заповедника «Подолье». Параллельно проходил лекторий, где рассказывали об истории и значении матрешки как части культурного кода не только Подмосковья, но и всей страны.

Особым украшением вечера стало модное дефиле. Дизайнер Наталья Кирейченкова представила коллекцию «Перемечтай», отличающуюся смелостью, уникальностью и использованием техник апсайклинга и кастомизации. Анна Черкасова продемонстрировала коллекцию джинсовых юбок, созданных с применением традиционного русского народного рукоделия.