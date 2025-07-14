Праздник Косоворотки прошел в Богородском округе

В микрорайоне Красный Электрик прошло мероприятие, посвященное Дню Косоворотки, который отмечается в честь святых Петра и Павла. Этот праздник символизирует начало сенокоса, а также традицию дарить сыновьям новые косоворотки.

Депутат Богородского округа Олег Пушенок вместе со школьниками принял участие в мастер-классе по росписи традиционной рубахи. Участникам рассказали о значении косоворотки в русской культуре: это не просто элемент одежды, но и символ связи с предками, оберег для владельца.

Во время занятия царила атмосфера вдохновения и творчества. Дети с удовольствием проявляли свою фантазию, расписывая рубахи в ярких цветах. Традиционные орнаменты и геометрические узоры наполнили пространство, а каждый участник создавал свой уникальный шедевр, вкладывая в него частичку своей души.

Звуки домры и народные мелодии в исполнении Дмитрия Пелевина добавили мероприятие особой магии. Такие события играют важную роль в сохранении культурного наследия и формировании у молодежи гордости за свою историю и традиции, отметил депутат Богородского округа Олег Пушенок.