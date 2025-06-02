Праздник ко Дню защиты детей прошел в Зарайске

На масштабном мероприятии в Центральном парке культуры собралось множество юных жителей Зарайска. Организаторы подготовили для них насыщенную программу, включающую интерактивные площадки, выступления артистов, мастер-классы и угощения.

Дети смогли познакомиться с различными профессиями и оставить пожелания о будущей карьере на интерактивной площадке, а также сделать снимки в тематической фотозоне. Самой популярной у ребят специальностью оказалась медицина.

Длинные очереди выстроились к пожарной машине, в которой желали посидеть не только мальчики, но и девочки. Автоинспекторы раздавали световозвращательные браслеты и предлагали примерить бронежилет и каску.

Особой популярностью пользовалась зона аквагрима, где каждый мог превратиться в любимого героя.

На главной площади сказочные персонажи развлекали юных гостей игровой программой, а затем всех ждал сладкий сюрприз — мороженое от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тысячу порций сладкого лакомства раздали всего за 40 минут.

Творческие коллективы и юные солисты показали зрителям зажигательные номера, а в завершении праздника все с удовольствием потанцевали на пенной дискотеке.