Праздник ко Дню защиты детей прошел в Воскресенске

1 июня парк усадьбы Кривякино превратился в интерактивный «Город профессий». Юные жители округа получили «трудовые книжки» и попробовали себя в роли ювелиров, программистов, врачей и инспекторов ГАИ.

На тематических площадках, подготовленных партнерами парка, ребята осваивали востребованные специальности. Особый интерес вызвали медицинский блок, где можно было примерить на себя роль ортопеда, и площадка безопасности, которая позволила детям почувствовать себя инспектором ГАИ.

На главной сцене выступали творческие коллективы «Центра развития культуры» и дворца культуры «Химик». Игровую программу провел дом культуры «Гармония», а хор «Созвучие» лицея имени Стрельцова исполнил концерт «Здравствуй, лето!». Школа моделей Prorounds устроила показ мод.

Местный шахматный клуб организовал турнир «Воскресенский детский рапид». В Липовой аллее гости плели афрокосички, делали аквагрим и роспись хной. Для малышей семейный центр «КлумбаКлуб» оборудовал сенсорную полянку «Расти, малыш». А у главного входа сотрудники МЧС развернули настоящую «Пожарную часть № 1». Праздник подарил детям яркие впечатления и новые знания.​​