Праздник ко Дню защиты детей прошел в Уваровке Можайского округа

30 мая в поселке Уваровка состоялась развлекательная программа «Самый детский день в году», посвященная Международному дню защиты детей. Участниками праздника стали около 15 ребят, для которых подготовили творческие занятия, игры и показ фильма-сказки.

Для юных жителей поселка организовали насыщенную программу, которая объединила творчество, активный отдых и знакомство с традициями праздника. Ребята смогли попробовать себя в разных видах творчества и провести время в компании сверстников.

На одной из площадок дети создавали летние браслеты из бусин. Под руководством наставников они подбирали цвета и элементы украшений, а затем собирали собственные изделия. На другом мастер-классе участники рисовали морских обитателей. Главными героями работ стали киты, которых ребята изобразили среди океанских волн.

Особый интерес вызвала игровая часть программы. К детям пришла старушка Шапокляк, которая принесла большой календарь и заявила, что не смогла найти в нем место для 1 июня. Вместе с ведущей и участниками сказочная героиня включилась в игры и конкурсы. Ребята соревновались в «Шляпной эстафете», участвовали в «Крысиных бегах» и проверяли свою ловкость в игре «Кошелек на веревочке». В финале Шапокляк признала свою ошибку и внесла в календарь новую запись — «Самый детский день в году».

После игр дети собрались на просмотр сказки «Буратино». Показ стал заключительной частью программы и позволил участникам отдохнуть после активных развлечений.

«Мы очень рады, что наш праздник удался на славу. Дети с большим удовольствием откликнулись на наше приглашение: они не только отдохнули и повеселились от души, но и узнали больше о Дне защиты детей. Встретить приближающиеся летние каникулы в такой дружной, творческой и активной атмосфере — лучший способ начать лето», — рассказала художественный руководитель отдела Можайского КДЦ в Уваровке Ярослава Ковалевская.

Праздник стал одним из событий, посвященных Международному дню защиты детей, и подарил участникам возможность интересно провести время накануне летних каникул.