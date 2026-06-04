Праздник ко Дню защиты детей прошел в Химках

Праздник подарил юным жителям и их семьям яркие впечатления.

«Главная ценность нашего общества — это дети. Сегодня мы постарались подарить ребятам праздник, наполненный движением, улыбками и новыми впечатлениями. Видеть, как они искренне радуются и активно участвуют в играх — лучшее подтверждение того, что в Химках созданы все условия для счастливого детства», — поделился Валентин Герасимов.

Программа была насыщенной и не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых. Особый интерес вызвала анимация с большой пандой, а любителей чудес ждало шоу фокусника. На площади провели дискотеку, также раздавали сладкую вату вместе с другими угощениями. Командные игры и конкурсы помогли ребятам завести новых друзей, а праздничная музыка создала атмосферу легкого летнего отдыха.

«Для нас важно было создать пространство, где семьи могут провести время вместе и по-настоящему отдохнуть. Программа получилась интересной: от профессиональных фокусов до любимых сладостей. Это те самые добрые эмоции, которые формируют личность ребенка и остаются в памяти на всю жизнь. Мы рады, что праздник объединил столько жителей и подарил заряд позитива на все каникулы», — отметила Инна Монастырская.

Подобные события, направленные на укрепление семейных ценностей и поддержку материнства и детства, в округе проводятся регулярно.

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