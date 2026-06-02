Праздник ко Дню защиты детей прошел в деревнях Юрлово и Брехово в Химках

Мероприятие состоялось при поддержке партии «Единая Россия». Гостей ждали представления, активности и угощения.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская лично поздравила юных жителей округа и их родителей.

«День защиты детей — это теплый и светлый праздник. Хочу пожелать каждому ребенку в Химках счастливого детства, верных друзей и солнечного лета. Пусть в каждой семье будет радость», — отметила Светлана Пашковская.

Для присутствующих организовали анимационную программу и дискотеку, выступления фокусника, шоу мыльных пузырей и спортивные эстафеты. Также работала точка со сладкой ватой. Организаторы подчеркнули, что подобные праздники входят в системную работу по созданию комфортной среды для семей с детьми.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова добавила, что праздничные встречи охватили все микрорайоны муниципалитета. Жителям подготовили концерты, мастер-классы и спортивные программы.