Праздник ко Дню защитника Отечества прошел в Центральном парке в Лобне

Посвященные 23 Февраля мероприятия прошли в выходные в городском округе. Основные торжества состоялись в Центральном парке культуры и отдыха.

В полдень на сцене ЦПКиО прошло торжественное открытие праздника, в котором приняла участие глава Лобни Анна Кротова.

Для мужчин в парке провели разнообразные испытания на силу и ловкость. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей и плетению маскировочных сетей, а также попробовать разобрать и собрать автомат за отведенное время.

Для гостей парка была организована насыщенная концертная и развлекательная программа. Всех посетителей угощали бесплатной гречневой кашей и ароматным чаем из полевой кухни.

Кроме того, накануне праздника в Лобне прошел десятый юбилейный тур ежегодной любительской кросс-кантри-гонки «Снежные дюны».