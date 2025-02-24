Праздник ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

Праздничную программу «Разрешите поздравить!» провели в Химках в 23 февраля. Военно-патриотические игры и тематические мастер-классы организовали в парках Толстого, Величко и «Дубки».

Клуб исторической реконструкции «Солнцеворот» открыл праздник в парке имени Толстого показательным выступлением. Продолжили праздник военно-патриотической игрой «Зарница». Участие в ней смогли принять все желающие. Самые творческие попробовали себя в дизайнерском деле и своими руками создали поздравительные открытки.

«День защитника Отечества — это не просто праздник, но и возможность напомнить всем химчанам о том, как важно уважать и поддерживать тех, кто стоит на защите Родины. Подобные мероприятия помогают нам объединяться, помнить о героях и создавать сильное будущее для России», — рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Поздравили с праздником мужчин и в парках Величко и «Дубки». Закончилась программа, посвященная Дню защитника Отечества, патриотической акцией «Письмо солдату».