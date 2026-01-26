Праздник ко Дню студента прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Программа общеобластного мероприятия под названием «Зачетный парк» включало множество разнообразных активностей. В парке усадьбы Кривякино собрались гости всех возрастов.

Начался с праздник с концерта артистов Московской областной филармонии, посвященного юбилею Михаила Ломоносова. Выступление квартета имени Александра Алябьева и оперной певицы, солистки Людмилы Боталовой высоко оценила публика.

Сотрудники дома культуры «Гармония» провели веселую игровую программу «Две Танюшки и ребята». Все желающие смогли посетить творческие мастер-классы и изготовить своими руками «талисманы на сессию» — фенечки-браслеты и креативные 3D-аппликации. Гости парка поучаствовали в увлекательной викторине «Счастливый билет» и посетили интерактивную зону с высокотехнологичным «Чудо-глобусом».

Любители активного отдыха соревновались в мини-хоккее с мячом и играли в гигантский боулинг. Особенно зрелищными стали показательные выступления по рубке шашкой от клуба «КречетЪ» и чемпиона Александра Куньшина.