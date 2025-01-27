Праздник ко Дню студента прошел в молодежном центре в Дмитрове

На мероприятии в центре «КвАРТал» собрались ребята из Дмитровского техникума, рыбохозяйственного технологического института, политехнического колледжа и других учебных заведений. Они сразились в увлекательном музыкальном лото.
Студентам нужно было продемонстрировать свои знания в сфере современной поп-музыки. Молодые люди отгадывали названия популярных песен, отмечали их в специальном бланке и танцевали под зажигательные хиты. Каждая композиция в игре была тщательно подобрана и представляла собой «золотой фонд» современной музыки.
Победители получили абонементы на посещение бассейна «Дельфин» и катание в Ледовом дворце.
С праздником студентов поздравил глава муниципального округа Иван Курданин. «Вы — будущее нашего округа и нашей страны. Пусть каждый из вас найдет свой путь!» — пожелал он ребятам.
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