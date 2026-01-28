Праздник ко Дню студента прошел на катке в Подольске

Праздничное мероприятие собрало в парке имени Виктора Талалихина около сотни студентов. Для ребят в этот день организовали бесплатное катание на коньках.

Мероприятие началось с торжественного награждения отличившихся молодых людей. Среди них — студентка четвертого курса колледжа ТЭК Полина Юркина, которая готовится стать преподавателем начальных классов. Ей вручили благодарность от комитета по делам молодежи.

«Это очень классно, на самом деле. Приятно, что все твои труды были оценены. Студенческие годы — только одни, и надо быть активнее, надо радоваться, чтобы потом были яркие эмоции и впечатления», — поделилась Полина.