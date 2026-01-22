Праздник ко Дню студента пройдет в парке Дмитрова

Мероприятие «Зачетный парк» начнется 25 января в 12:00 в парке «Сосновый бор». Участников ждут командные игры, разминка, музыка и фотосессия.

Парк округа станет главной молодежной и спортивной площадкой Подмосковья в День российского студенчества. Кульминацией праздничных выходных станет динамичная трехчасовая программа в воскресенье. А в субботу, 24 января, Центр культурного развития «Некрасовский» проведет развлекательную программу «Мы играем и поем» в 15:00 и интеллектуальный квиз «Угадай-ка» в 15:30.

Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что для администрации важно сделать День студента запоминающимся событием. По его словам, «Зачетный парк» — это открытая дверь для молодежи всего региона.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Организаторы рекомендуют одеваться по погоде и быть готовыми к активности. Актуальные анонсы можно найти в социальных сетях администрации Дмитровского округа и парка «Сосновый бор».