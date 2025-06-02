Праздник ко Дню соседей прошел в Павшинской пойме в Красногорске

Жители домов на Красногорском бульваре в Павшинской пойме поучаствовали в празднике. Его приурочили к Международному дню соседей.

Входным билетом на праздник стали детские рисунки. Все желающие могли угоститься домашними пирогами и сладостями, чаем и освежающими напитками. В программе события были песни, танцы, стихи, конкурсы и выставка детских рисунков.

Поздравили жильцов с праздником заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова и муниципальный депутат Николай Хаткевич.

«Это прекрасная возможность познакомиться с новыми жильцами вашего дома, улицы, провести время с теми, кого вы уже знаете, и вместе сделать что-то хорошее для общего блага. Администрация всегда готова оказать поддержку. Идея праздника проста и важна: напомнить людям о ценности добрососедства в современном мире, где зачастую не хватает времени и сил на общение с окружающими», — сказала Елена Горшкова.

Также Николай Хаткевич вручил благодарственное письмо Любови Сергеевой. Именно она предложила организовать этот праздник.

«Международный день соседей — это не только повод для веселья, но и возможность обсудить общие вопросы и решить насущные проблемы. Вместе мы можем обсудить вопросы благоустройства двора, организовать субботник или просто поделиться идеями, как сделать жизнь в нашем округе комфортнее и безопаснее», — отметил Николай Хаткевич.