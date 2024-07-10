Праздник ко Дню соседа прошел в обновленном сквере в Воскресенске

День добрых соседей провели в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске. Мероприятие организовали в обновленном сквере «Вишневый сад». Так жители празднуют благоустройство дворов и общественных пространств в округе.

День добрых соседей проходит в микрорайоне Лопатинский на протяжении 10 лет. Собственники выбирают ту территорию, которую благоустроили. На этот раз праздник организовали в сквере «Вишневый сад».

«В этом году также у нас несколько дворов попали в программу комплексного благоустройства. В частности, работы у домов № 48 и № 44 на улице Андреса и дома №19 на Первомайской уже близятся к завершению. И мы выбрали день, чтобы отметить этот праздник», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Развлекательную программу для жителей подготовил театр ростовых кукол «Софит».

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