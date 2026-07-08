Праздник ко Дню семьи провели в перинатальном центре в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском перинатальном центре ко Дню семьи, любви и верности состоялся праздничный вечер для сотрудников и их близких. Организатором мероприятия выступил профсоюз учреждения.

В этот день чествовали супружеские пары с разным семейным стажем — от молодоженов, зарегистрировавших брак всего три месяца назад, до супругов, проживших вместе 49 лет. Особые поздравления получили семьи, отметившие фарфоровую и хрустальную свадьбы.

«Для нас было огромной честью стать свидетелями такого искреннего проявления любви и преданности. Мы специально пригласили представителя ЗАГСа, чтобы символически повторить тот самый важный день, когда наши коллеги сказали друг другу да. Всем нам было очень ценно услышать живые истории знакомства и те простые, но мудрые секреты семейного долголетия, которыми пары поделились с нами: умение слушать, поддерживать и замечать радость в мелочах, несмотря на рабочие будни», — отметила медицинский психолог, организатор мероприятия Ирина Алексеенко.

В перинатальном центре подчеркнули, что такие встречи напоминают о важности семьи как источника поддержки, вдохновения и сил, необходимых не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности.