Праздник ко Дню села Косяково прошел в Воскресенске

День села Косяково традиционно отмечается в последних числах августа и посвящен Ореховому Спасу. В сквере у дома культуры организовали развлекательный городок, где каждый из гостей мог найти развлечение по душе.

Виновников торжества поздравили настоятель Успенского храма села Константиново Сергий Котерев и начальник Фединского территориального отдела округа Игорь Дорошкевич. Юбилярам семейной жизни, старожилам, молодоженам и родителям новых жителей села вручили памятные сувениры. Их также ждали музыкальные подарки от солистов и творческих коллективов учреждений культуры Воскресенска.

Изюминкой праздника стало выступление фольклорного театра «Вечерка» из поселка Хорлово с яркой и выразительной программой. Для самых юных жителей села сотрудники дома культуры «Красный горняк» организовали веселые игры и конкурсы. В течение всего мероприятия работали торгово-ярмарочные палатки, аквагрим и батуты, проходили разнообразные мастер-классы и лотереи. Гостей также ждал праздничный стол с ароматным чаем и сладостями.