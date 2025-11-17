Праздник ко дню рождения Деда Мороза пройдет в парке в Лосино-Петровском

Праздничные программы, посвященные дню рождения новогоднего волшебника, будут организованы в Лосино-Петровском и Свердловском парках. Отметить праздник приглашают жителей и гостей округа всех возрастов.

Посетителей ждут игровые активности, тематические задания, викторина о зимнем волшебстве, спортивные эстафеты и мастер-класс по созданию открытки для именинника. Гостям также предложат горячий чай с угощениями.

В Лосино-Петровском парке мероприятие начнется в 12:00. Сначала пройдет игровая программа «Именины зимнего волшебника». В 12:20 стартует спортивно-игровая программа «Дедушкины эстафеты» и откроется чайная станция «Дед Мороз угощает». В 12:50 состоится интерактивная викторина «Знатоки зимнего волшебства».

В Свердловском парке праздник стартует в 15:00 с игровой программы «С днем рождения, Дедушка Мороз». В 15:20 начнется спортивная программа «Дедушкин секрет молодости». В 16:00 состоится творческий мастер-класс «Открытка для Дедушки», а в 16:40 — спортивно-развлекательная программа «Морозные забавы». В это же время у сцены будет работать чайная станция «Дед Мороз угощает».