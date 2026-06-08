Праздник ко дню рождения Александра Пушкина прошел в Волоколамске

В парке Победы 6 июня отметили 227-летие со дня рождения писателя. Литературное мероприятие организовал центр культуры и творчества «Родники».

Гостей встречал Кот ученый — герой пушкинской поэмы. Он провел игру по мотивам известных сказок, в которой с удовольствием участвовали и дети, и взрослые.

Центральным событием стала литературно-музыкальная композиция по произведениям Александра Сергеевича в исполнении артистов театра «Дебют» под руководством режиссера Ольги Бураковой. Праздничное настроение дополнили вокальные номера.

Мероприятие завершилось награждением победителей и призеров муниципального конкурса чтецов художественного слова «Страна поэзия». Члены жюри поздравили участников и пожелали им дальнейших творческих успехов. Праздник объединил любителей поэзии всех возрастов и еще раз напомнил о величии русского литературного наследия.