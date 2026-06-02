Праздник ко Дню российского предпринимательства прошел в Пушкинском округе

Мероприятие состоялось в «Софрино парке» и собрало около 100 представителей бизнеса, власти, почетных гостей и членов торгово-промышленной палаты. Глава округа Максим Красноцветов поздравил предпринимателей.

Максим Красноцветов отметил высокую роль в развитии территории и социальную значимость бизнеса, пожелал успешной реализации проектов, стабильности и процветания. Он подчеркнул, что власть всегда уделяет внимание предпринимательскому сообществу, несмотря на любые трудности.

«Очень приятно знать то, что вас не забывают, интересуются вашей деловой жизнью. Я пятый раз уже присутствую здесь — и каждый раз приятно», — отметил предприниматель Федор Штрейс.

«Я считаю, что в Пушкинском районе ближе происходит общение как с властью, так и между людьми. С нынешней администрацией очень комфортно», — подчеркнул предприниматель Дмитрий Дубровин.

На территории муниципалитета зарегистрировано более 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Только в 2025 году предприятия создали почти 13 тысяч рабочих мест.