Праздник ко Дню России прошел в Павловском Посаде

Торжества по случаю одного из самых значимых государственных праздников состоялись в парках городского округа. Организаторы подготовили для жителей и гостей муниципалитета разнообразную программу мероприятий.

С раннего утра в парках открылись интерактивные площадки. Посетители всех возрастов могли поучаствовать в познавательных викторинах, ретро-играх и мастер-классах, познакомиться с экспонатами выставок и секретами творчества мастеров. Семьи активно участвовали в создании памятных поделок и игровых программах. В парках не смолкали детский смех и радостные возгласы.

Завершением дня стал концерт, в котором выступили местные артисты и творческие коллективовы, а также красочным фейерверком.

Праздничная программа показала ценность Дня России для каждого, собрав людей разных поколений вокруг главной идеи — единства и гордости за свою страну.