Праздник ко Дню России пройдет во Фрязинском лесопарке 12 июня

Областное мероприятие под названием «С Россией в сердце» объединит жителей муниципалитета разных возрастов и интересов. Организаторы подготовили яркую и насыщенную программу, которая начнется в полдень и продлится до 16:00.

В 12:30 в лесопарке стартует патриотическая акция «Мой триколор», а затем всех желающих приглашают присоединиться к масштабному флешмобу «Моя Россия». В 13:00 начнется концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы, исполняющие песни и танцы народов России.

Посетители в этот день также смогут принять участие в разнообразных мастер-классах — по созданию ладанки, рисованию и народным ремеслам.

В лесопарке к празднику обустроили красочную фотозону «Сердце России», где можно будет сделать яркие снимки на память. На аллее будет работать экспозиция «Жена героя», рассказывающая о женщинах, чьи имена связаны с великими достижениями страны, а любителей истории заинтересует выставка, посвященная космонавту Александру Баландину.

Праздник станет прекрасной возможностью не только отдохнуть всей семьей, но и отметить День России в атмосфере единства и гордости за свою страну.