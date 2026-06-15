Праздник ко Дню России и Дню города прошел в Воскресенске

Праздничные мероприятия состоялись 12 июня в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий». Для гостей организовали насыщенную программу — ярмарку, катание на ладье, фотозоны, концерты, мастер-классы и многое другое.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Матвиенко поздравил местных жителей и гостей с Днем города и Днем России. Особые слова благодарности он адресовал защитникам Родины и всем, кто своим трудом и талантом вносит вклад в развитие муниципалитета, каждый день делая его лучше. Алексей Малкин пожелал жителям радости, душевного тепла и отличного настроения.

Для детей и взрослых работали игровые зоны и спортивные активности. Также организаторы подготовили выступление творческих коллективов. Праздник прошел в теплой, семейной атмосфере.