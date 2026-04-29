Праздник ко Дню работников скорой помощи прошел в Люберцах

Торжественное мероприятие состоялось 28 апреля в культурно-просветительском центре округа. В нем приняли участие медицинские работники из более чем 20 округов Подмосковья.

Лучшим специалистам вручили заслуженные награды. Местная подстанция скорой помощи объединяет 435 высококлассных сотрудников, которые ежедневно обеспечивают экстренную помощь 650 тысячам жителей трех городов. Только с начала 2026 года они выполнили более 40 тысяч выездов — в среднем это 14,5 обращения на одну бригаду в сутки.

Глава округа Владимир Волков поблагодарил медицинских работников за профессионализм, за то, что в любую погоду и в любой час они приходят на помощь жителям. Он пожелал им крепкого здоровья, сил и как можно меньше тревожных вызовов.

Владимир Волков также отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева в 2024 году начала работу новая подстанция скорой помощи в Зенино. Сейчас строится еще одна подстанция в поселке Мирный — она будет рассчитана на четыре машино-места. Автопарк службы обновляется ежегодно.