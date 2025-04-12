Праздник ко Дню провозглашения Донецкой Народной Республики прошел в Химках

Тематическое мероприятие ко Дню провозглашения Донецкой Народной Республики организовали в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в Химках. Для жителей подготовили творческие выступления.

Воспитанники местных творческих коллективов представили музыкальные и танцевальные номера. Кроме того, в гимназии № 23 в Сходне провели показ документального фильма о хронологии событий.

«Этот день — символ мужества, стойкости и непоколебимой воли народа Донбасса к самоопределению и защите своих прав и свобод», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках.

«Цель данной программы заключается в объединении разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу, а также уважения к истории и культуре России», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Кроме того, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева рассказала, что с июля 2024 года в Химках организовали более 1000 историко-патриотических мероприятий.