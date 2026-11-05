Праздник ко Дню народного единства прошел в Воскресенске

4 ноября в парке культуры и отдыха «Москворецкий» подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа. На протяжении всего мероприятия гостей угощали горячим чаем, конфетами и сушками.

Для юных посетителей сотрудники библиотеки организовали в павильоне познавательную викторину «Моя Россия» и аквагрим. В доступной форме ребята узнали историю возникновения праздника, его национальную значимость, а также о роли Минина и Пожарского в объединении страны.

Специалисты центра культуры и досуга «Москворецкий» пригласили всех желающих на творческий мастер-класс «Единство в наших сердцах». Участники создали поделки в цветах российского триколора и украсили их яркими конфетами.

В ходе занятия гости обсудили значение единства, дружбы народов и любви к Родине. Каждое изделие, сделанное руками ребят, стало символом общей памяти и уважения к истории страны.