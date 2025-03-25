Праздник ко Дню людей с синдромом Дауна прошел в Подольске

Мероприятие для «солнечных детей» состоялось в Подольске. Его приурочили к Международному дню людей с синдромом Дауна.

Площадку для праздника предоставил молодежный центр «Территория будущего». Мероприятие прошло под эгидой межрегиональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Рука об руку».

Участниками стали почти 50 детей. Для них организовали представления и шоу, игры и конкурсы. Каждый ребенок получил угощение.

Кроме того, активисты создали тематический видеоролик. Такие события проводят в Подольске уже пять лет.

«Такие дети ничем не отличаются от своих сверстников, они играют, учатся, занимаются спортом, творчеством, путешествуют, слушают музыку и даже шалят, как все обычные дети. Мы очень хотим, чтобы каждый ребенок с синдромом Дауна рос в любящей семье, где его будут принимать таким, какой он есть», — сказала представитель общественной организации родителей детей-инвалидов «Рука об руку» Анна Петрова.