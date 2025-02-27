Праздник ко Дню кота пройдет в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 1 марта

Масштабное мероприятие «Мартовские котики в парке» будет интересным для всех любителей этих пушистых созданий. Гостей праздника ждет насыщенная программа, открывающая массу возможностей для общения, развлечений и благотворительности.

Организаторы подготовили для участников самого разного возраста концертные и игровые программы, творческие мастер-классы и увлекательные викторины.

На главной площади с 12:00 будет работать ярмарка сувениров «Кривякинские коты». Еще одна выставка-продажа «Культурный код — культурный кот» откроется в это же время в павильоне у фонтана.

Одним из главных событий дня станет благотворительная акция приюта бездомных животных «Мамонтенок» «Копилка добра», где любой желающий сможет взять домой питомца. А ветеринары проведут бесплатные консультации по содержанию этих животных и уходу за ними.

Юные посетители парка смогут сделать аквагрим, посмотреть «Котомультфильмы» и поучаствовать в игровой программе «Кошачьи приключения».

А в 14.30 на главной сцене артисты театра ростовых кукол «Софит» покажут интерактивное представление «Кошки, очарование мое!».