Праздник ко Дню Казанской иконы Божией Матери прошел в Раменском

По окончании службы митрополит преподнес женщинам белые розы, символизирующие чистоту и любовь.

Верующие после службы вышли во двор, где их ждал колокольный фестиваль «Раменские звоны», который проводился уже в 26-й раз. На него съехались лучшие звонари из Подмосковья и других регионов, а также гость из Белоруссии.

«Храм — это место, где мы находим друг друга и находим Бога. Где вместе радуемся и поддерживаем близких, когда трудно. Пока наш храм стоит, пока здесь звучат молитвы, пока прихожане ставят свечи Казанской иконе Божией матери, у нас есть опора, надежда и любовь. Настоящая, живая, общая. С праздником!» — поздравил всех настоятель Казанского храма города Раменское протоиерей Андрей Козорезов.