Праздник ко Дню города прошел в Павловском Посаде

22 августа город отметил 182-ю годовщину со дня основания. Финальным аккордом мероприятия стал вечер в городском парке с выступлениями местных коллективов и приглашенных артистов.

Атмосфера праздника была особенной: чувствовалось, что главная сила Павловского Посада — в единстве его жителей и их искренней любви к родному краю.

На сцене выступали местные коллективы и исполнители — их энергия и талант зажгли сердца каждого участника. Через музыку, песни и творчество артисты делились общей радостью, которая надолго останется в памяти. Особую глубину вечеру придало выступление Александра Галицкого — поэта, композитора, автора-исполнителя и телеведущего канала «Спас».

Улыбки, аплодисменты и искренние эмоции жителей и гостей муниципалитета создали ту неповторимую атмосферу, ради которой хочется жить и трудиться на благо родного края.