Торжественные мероприятия провели на родине российского триколора. Именно здесь в 1669 году на воду спустили первый русский военный корабль «Орел», на котором впервые подняли бело-сине-красный флаг.

В Дединове гордо реет триколор. История трехвековой давности ожила на берегу Оки: в 1667 году по указу царя Алексея Романова в селе построили первую государственную судостроительную верфь, а через год на воду спустили корабль, на котором и подняли российский флаг.

Сейчас на месте верфи стоит памятник-стела с макетом легендарного корабля. Ежегодно в День Государственного флага Российской Федерации в Дединово приезжают сотни жителей округа и туристов.

Глава округа Марк Черемисов отметил, что администрация детально прорабатывает с правительством Московской области проект благоустройства территории села. В планах — развитие кадетского корпуса на базе школы-интерната и Дединовского музея. Проект вызвал большой интерес как у жителей, так и у гостей округа, его реализацию обсуждают с министерствами культуры и благоустройства.

«Очень надеемся, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева этот проект воплотится в жизнь в ближайшее время», — добавил глава муниципалитета.

Российский триколор — символ единства и сплоченности. С этим флагом страна преодолела немало трудностей и испытаний, и его история продолжается сегодня.