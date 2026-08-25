Праздник ко Дню флага России прошел в Подольске

Для юных участников организовали детскую анимационную программу. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса патриотического рисунка «Матушка-Земля».

Климовский краеведческий музей представил творческие и историко-краеведческие площадки, где посетители могли принять участие в выставках, викторинах, конкурсах и интеллектуальных играх. Молодежный центр «Территория будущего» организовал активности за сценой и на правой балюстраде, мастер-класс по тхэквондо, аквагрим, а также различные игры, конкурсы и патриотические мастер-классы для детей и подростков.

Праздник ко Дню Государственного флага Российской Федерации закончился масштабной акцией: развертыванием 25-метрового российского триколора.