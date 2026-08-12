Праздник ко Дню физкультурника прошел в Лобне
Участниками масштабного мероприятия стали около 2 тысяч жителей округа. Для гостей подготовили показательные выступления, парад спортсменов, интерактивные игровые зоны и соревнования.
Программа праздника была насыщенной. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения выдающихся работников отрасли. Глава округа Анна Кротова вручила благодарственные письма и почетные грамоты тренерам, спортсменам и педагогам, чьи воспитанники регулярно добиваются высоких результатов.
К празднику присоединились двукратный чемпион мира и Европы по боевому самбо Дмитрий Заболотный, а также двукратный чемпион мира по боксу Рамзан Себиев. Они высоко оценили уровень организации и царившую на стадионе атмосферу.
Жители всех возрастов с удовольствием приняли участие в массовых активностях. Для них провели забеги «Яблочный трейл» и семейную эстафету «Мама, папа, я — спортивная семья». Главной точкой притяжения в этом году стала надувная полоса препятствий, сменившая символ прошлого праздника — воздушный шар.
Анна Кротова подчеркнула, что Лобня — это территория спорта, силы и уверенного движения вперед.