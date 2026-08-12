Праздник ко Дню физкультурника прошел в Лобне

Участниками масштабного мероприятия стали около 2 тысяч жителей округа. Для гостей подготовили показательные выступления, парад спортсменов, интерактивные игровые зоны и соревнования.

Программа праздника была насыщенной. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения выдающихся работников отрасли. Глава округа Анна Кротова вручила благодарственные письма и почетные грамоты тренерам, спортсменам и педагогам, чьи воспитанники регулярно добиваются высоких результатов.

К празднику присоединились двукратный чемпион мира и Европы по боевому самбо Дмитрий Заболотный, а также двукратный чемпион мира по боксу Рамзан Себиев. Они высоко оценили уровень организации и царившую на стадионе атмосферу.