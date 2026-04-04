Праздник ко Дню единения народов России и Белоруссии прошел в Химках

Серия тематических мероприятий прошла 2 апреля на базе местного предприятия. Собравшимся рассказали об истории памятной даты, ее значении для укрепления межгосударственных связей, о дружбе народов и общих культурных традициях.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что этот день символизирует не только историческую близость стран, но и общие ценности: взаимное уважение, поддержку и стремление к развитию. Такие встречи помогают сохранить эту связь и передать ее молодому поколению.

Ее коллега Алина Шалимова подчеркнула, что сегодня особенно важно говорить о преемственности и о том, как опыт старших помогает формировать будущее. Единство — это основа сильного общества и стабильного развития.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что мероприятия стали еще одним напоминанием о том, что сила — в сплоченности, а общее будущее строится на уважении к истории, традициям и друг к другу.