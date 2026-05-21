Праздник ко Дню детских общественных объединений прошел в Химках

«19 мая в Советском Союзе отмечали День пионерии. Сегодня праздник называется иначе, но суть остается той же. Это день, когда мы говорим о детском движении, о том, как важно воспитывать в ребятах чувство товарищества, ответственности, любви к Родине. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы современные школьники знали историю пионерии, но при этом понимали: традиции добрых дел, взаимопомощи и уважения к старшим живы до сих пор, но сегодня они принимают новые формы», — поделилась депутат Совета депутатов округа Надежда Смирнова.

Гости узнали о зарождении пионерского движения, о занятиях и правилах, которых придерживались воспитанники. Школьникам рассказали, что пионерия объединяла миллионы ребят по всей стране, приучала помогать старшим, заботиться о природе, заниматься спортом и старательно учиться.

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин подчеркнул, что и сейчас дети могут активно участвовать в общественной жизни, помогать друг другу и заботиться об окружающих в организациях вроде «Движения первых» и «Юнармии», которые продолжают эти добрые традиции.

Больше новостей смотрите в нашем канале MAX «360.ru Химки».