Праздник ко Дню деревни Ботово прошел в Волоколамском округе

Сотрудники культурно-досугового центра «Кашино» подготовили насыщенную программу для гостей любого возраста. Каждый мог выбрать занятие по душе и провести этот день активно, весело и интересно.

Жители Ботова с удовольствием участвовали в разнообразных мастер-классах и спортивных соревнованиях. Для детей организовали игровую программу. Выступали творческие коллективы, а завершился праздник пенной дискотекой.

В этот день торжественно наградили отличившихся жителей деревни. Заместитель главы Волоколамского округа Алексей Винтов вручил им грамоты и подарки за добросовестный труд и активное участие в общественной жизни.

Наградами на празднике отметили также победителей специально организованного ко Дню деревни конкурса. «Мастером на все руки» члены жюри признали Юлию Каримову и Евгению Кондрашеву. В номинации «Ландшафтный стиляга» за благоустройство придомовой территории у подъезда 1 дома № 6 приз получила Валентина Лазарева.

Самые вкусные «Пирожки к чаю» оказались у Халиде Зубковой и Светланы Юдиной. Светлана также стала победительницей в номинации «Великолепный тортик». Награду за самый «Сытный пирог» вручили Любови Кондрашкиной. Алексей Юдин отличился в номинации «Стильный букет из цветов». Всех победителям наградили дипломами и ценными подарками.