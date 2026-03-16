Праздник «Книга собирает друзей» пройдет в Луховицах

В подмосковных Луховицах готовится одно из самых ярких культурных событий весны для детей и молодежи. В понедельник, 30 марта, двери Дома культуры «Старт» распахнутся для гостей праздника «Книга собирает друзей».

«Это мероприятие станет кульминацией Всероссийской недели детской книги, которая традиционно проходит в дни весенних каникул. Организатором торжества выступает Центральная библиотека округа. Событие стало возможным благодаря активному содействию окружного Управления системой образования и администрации муниципалитета. Главная цель праздника — популяризация чтения среди подрастающего поколения и поддержка молодых талантов», — отметили организаторы.

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая не даст заскучать ни детям, ни подросткам: творческие встречи, интерактив и шоу и интеллектуальный досуг. Одной из самых торжественных частей праздника станет награждение лучших читателей округа по итогам года. Те, кто провел больше всего времени в залах библиотек и прочитал десятки книг, получат награды и подарки. Праздник начнется в 12:00. Место проведения — Дом культуры «Старт». Вход свободный.