Праздник к 99-летию пожарного надзора прошел в Наро-Фоминском округе

В Апрелевке Наро-Фоминского округа прошло празднование 99-летия со дня образования Государственного пожарного надзора. Юные жители смогли почувствовать себя настоящими пожарными: примерили боевую одежду, познакомились с современной пожарно-спасательной техникой и под руководством опытных специалистов учились пользоваться средствами пожаротушения.

Праздничную атмосферу дополнили яркие выступления творческих коллективов Дворца культуры Апрелевка имени О. Р. Кузнецовой. Для самых маленьких гостей подготовили увлекательные викторины, тематические конкурсы и сладкие призы. Родители с удовольствием поддерживали своих юных героев, фотографируя самые яркие моменты дня.

Возможно, именно этот день поможет кому-то из ребят с выбором будущей профессии и еще раз напомнит всем гостям, что безопасность начинается с простых знаний и добрых семейных традиций. Мероприятие стало настоящим праздником для детей и взрослых, объединив поколения вокруг важной темы безопасности.