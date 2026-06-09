Праздник к 600-летию со дня памяти преподобного Ферапонта прошел в Можайске

В Можайском Лужецком Рождества Богородицы Ферапонтовом монастыре 9 июня прошло празднование 600-летия со дня памяти преподобного Ферапонта. Богослужение в соборе возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

На молебне присутствовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, прихожане, паломники из разных регионов и местные жители — более 1200 человек.

«Преподобный Ферапонт — святой, с которого многие поколения можайцев берут пример стойкости, скромности и служения своей земле. Мы видим, как сегодня люди разных возрастов приходят поклониться его мощам, участвуют в праздничных мероприятиях», — отметил Денис Мордвинцев.

Преподобный Ферапонт родился в 1337 году, принял постриг в Московском Симоновом монастыре и стал одним из ближайших учеников Сергия Радонежского. Около 1408 года по благословению и просьбе князя Андрея Можайского — сына Дмитрия Донского — он пришел на можайскую землю. На правом берегу реки Москвы, в местечке Лужки, преподобный основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобный Ферапонт скончался 9 июня 1426 года на 90-м году жизни.

Архитектурный ансамбль Лужецкого монастыря включает собор Рождества Пресвятой Богородицы, шатровую колокольню и каменную ограду с башнями. В 1999 году состоялось обретение мощей преподобного Ферапонта. Обитель остается важным духовным центром Можайской земли, в настоящее время монастырь возглавляет иеромонах Давид.

Весной 2026 года для паломников и гостей при монастыре начало работать кафе «Лужки». Недалеко от монастыря находится святой источник «Колодец святого Ферапонта». По преданию, его открыл сам основатель обители, вода из источника считается целебной. Ежегодно из монастыря к источнику совершается крестный ход.